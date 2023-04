Amici 22, è amore fra Wax e Angelina? Gli indizi che fanno insospettire i fan

di Redazione web

Amore nel talent. In tanti suppongono che tra Wax e Angelina ci sia un amore. Il tutto è stato accentuato dalle immagini trasmesse su Canale 5 che sono apparse piuttosto sospette, tanto da far pensare ad alcuni che ci sia qualcosa di importante fra loro. Ma per avere un quadro chiaro, è bene fare un passo indietro. Già qualche giorno fa Arisa aveva dedicato a Wax una lunga lettera all’interno della quale, fra le righe, sembrava fare riferimento proprio al rapporto che sembrava riferirsi alla figlia di Mango.

Cosa bolle in pentola?

Arisa aveva rimarcato quanto preziosa fosse la loro amicizia, e di questo molte persone dentro e fuori la casa se ne sono accorte. Di fronte a questo segnale, molti telespettatori sono stati super attenti ed ecco che durante i Daytime del programma non sono sfuggiti dei dettagli. A riportare due episodi sospetti sono stati i fan, riportati anche da Biccy e da Novella 2000.

L'episodio

Il primo è avvenuto poco prima che Maria desse un annuncio in casetta, quando potrebbe esserci stato un momento di pausa non trasmesso dalla trasmissione. All'iniazio della registrazione, i due sono tornati a sedersi in mezzo dagli altri provenendo dalla stessa direzione, con Wax che si è presentato senza maglietta. Ed è stato questo il dettaglio che ha insinuato il piccante dubbio fra gli appassionati del programma: cosa sarà successo?

ll seguito

ll secondo momento è legato all’eliminazione di Federica. C’è infatti chi pensa che la produzione abbia tagliato il momento in cu Wax è andato a consolare Angelina, disperata per l’uscita dell’amica. Sarà vero? L’indizio, in questo caso, sarebbe dato da un paio di scarpe venuto fuori durante la registrazione e appartenente proprio a Wax.

