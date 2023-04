Camila Cabello e Shawn Mendes sono tornati insieme? Un dettaglio non sfugge ai fan: «È la sua...»

di Redazione web

Camila Cabello e Shawn Mendes sono tornati di nuovo insieme? È ciò che si chiedono i fan dei due cantanti che qualche giorno fa sono stati pizzicati a scambiarsi teneri baci e abbracci al Coachella, uno dei festival musicali più glamour del mondo. Sia Camila che Shawn non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, anche se, la cantante ha postato alcuni scatti sul proprio profilo Instagram che, secondo i fan più accaniti, lasciano poco spazio ai dubbi: la popstar e l'autore di "Stitches" sono tornati insieme.

Il post Instagram di Camila Cabello

Camila Cabello e Shawn Mendes potrebbero essere tornati insieme o almeno così pensano i fan più accaniti dei due cantanti. Infatti, nell'ultimo post Instagram che la popstar ha pubblicato, ci sono una serie di foto del look indossato al Coachella (la sera del bacio con Shawn) e in uno scatto Camila imbraccia una chitarra che secondo i follower appartiene proprio a Mendes. La didascalia aggiunta dall'artista recita: «Potrebbe essere qualsiasi cosa».

In molti hanno commentato sicuri che i due siano tornati insieme: «Non dovrei dirti io che con gli ex non si torna, ma nel vostro caso...», «Quella è di sicuro la chitarra di Shawn» oppure ancora «Sono sicura che alcune foto le abbia scattate Shawn».

La storia d'amore tra Camila e Shawn

Camila Cabello e Shawn Mendes hanno fatto coppia fissa per ben due anni, salvo poi lasciarsi nel 2021 di comune accordo. I due non hanno mai chiarito il motivo che li ha portati a separarsi ma sicuramente non riguardava la mancanza di amore che, secondo i fan, è invece sempre rimasto anche quando i due erano separati. Proprio per questo motivo, i follower fanno il tifo per il ritorno di fiamma.

