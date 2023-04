Camila Cabello, ritorno di fiamma con Shawn Mendes? Scatta il bacio al Coachella

di Redazione web

Camila Cabello e Shawn Mendes sono stati paparazzati insieme al Coachella, uno dei festival musicali più famosi (e glamour) del mondo. I due sono stati sorpresi più volte a scambiarsi tenere effusioni e qualche bacio e i fan dei due cantanti si augurano che possano ritornare insieme e uscire presto allo scoperto. Camila Cabello e Shawn Mendes sono seguitissimi anche sui propri canali social. Su Instagram, la cantante conta 67 milioni di follower mentre il cantante 72 milioni.

Camila Cabello e Shawn Mendes hanno fatto coppia fissa per due anni, salvo poi lasciarsi rimanendo comunque in buoni rapporti. I due cantanti potrebbero, però, essere ritornati insieme perché, in queste ore, circolano alcuni video sui social che li ritraggono insieme mentre si scambiano alcuni teneri baci. In molti pensano che tra i due ci sia un ritorno di fiamma che, però, non è ancora stato annunciato. I fan della coppia sperano che i due si siano ritrovati e che possano tornare insieme. Sia Camila sia Shawn hanno sempre speso bellissime parole nei confronti l'una dell'altro.

Camila Cabello e i messaggi social

Camila Cabello è molto attiva sui propri canali social che usa principalmente per promuovere la propria musica ma anche per trasmettere messaggi positivi come ad esempio l'amore per se stessi e per il proprio corpo.

