Camila Cabello, l'ospitata al "The One Show" diventa virale per l'incidente hot

Camila Cabello è tornata con “Bam Bam”. E non è da sola. La superstar mondiale ha pubblicato il nuovo singolo con un ospite d’eccezione. Uno che di record e di grandi numeri macinati in streaming se ne intende: Ed Sheeran. Il brano anticipa l’uscita di “Familia”, il terzo album della popstar in uscita l’8 aprile. Foto: Ufficio Stampa Parole e Dintorni / Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 11:07

