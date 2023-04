Totti e Noemi Bocchi, mamma Fiorella dice sì: abbracci e sorrisi tra suocera e nuora al ristorante

di Redazione web

Francesco Totti e Noemi Bocchi, cosa pensa della nuova relazione del Pupone mamma Fiorella? Chi in edicola questa settimana pubblica il servizio esclusivo sulla serata che Francesco Totti ha trascorso insieme con la mamma Fiorella e la compagna Noemi Bocchi. I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell'ex calciatore.

Totti e Noemi Bocchi a cena con mamma Fiorella

Poi la suocera e la nuova “nuora” si siedono vicine. Mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio, mostra di avere un debole per Noemi. Con lei è stata sorprendentemente affettuosa, tanto che le ha dispensato sorrisi e qualche timido abbraccio.

SEPARAZIONE TOTTI-BLASI, LA VILLA ALL'EUR ALLA CONDUTTRICE TV

Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive. L'affidamento dei figli resta condiviso. La decisione avrà validità per l'intera durata del processo. All'attenzione del giudice non c'era la questione legata ad un assegno di mantenimento per la conduttrice tv in quanto Blasi non aveva sollecitato nulla in tal senso.

