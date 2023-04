Isola dei Famosi, i capelli di Ilary Blasi insospettiscono i fan: ecco cosa notano

Il 17 aprile è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023, condotta naturalmente da Ilary Blasi. La conduttrice ha cambiato look, sfoggiando un nuovo taglio di capelli, voluminoso, biondissimo e scalato con una frangia.

Il nuovo look di Ilary Blasi

In rete si legge che il suo look da diva per la serata è stato curato dalla stylist Silvia Giacò: Ilary ha indossato una lunga gonna nera con spacco sul retro, una t-shirt bianca con cristalli sul girocollo e guanti lunghi neri sopra al gomito.

Nonostante i numerosi apprezzamenti, alcuni utenti hanno mostrato perplessità sui capelli di Ilary, sospettando che la conduttrice abbia indossato una parrucca.

«Ilary indossa parrucche solitamente. Non mi sembrano i suoi capelli» ha commentato un utente su Twitter. «Più guardo Ilary e più mi chiedo se quei capelli alla Farrah Fawcett siano una parrucca o no», «Guardo Ilary, ma vedo una sorta di sosia della Marcuzzi con questo nuovo taglio di capelli», hanno scritto altri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 10:37

