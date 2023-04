Totti e Ilary, gli accordi per il divorzio: «A lei la villa all'Eur, 12mila euro al mese e la custodia dei figli»

di Redazione web

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno discutendo i termini del divorzio (dell'anno). Il primo round si può dire l'abbia vinto proprio la conduttrice che ha, nelle scorse ore, esordito con la nuova stagione dell'Isola dei Famosi. Ilary e l'ex capitano della Roma hanno, quindi, ricevuto la prima sentenza provvisoria da parte del giudice civile che sta seguendo la separazione più clamorosa dell'anno. Lo scrive oggi Repubblica.

La sentenza

La sentenza formulata dal giudice civile dice espressamente che a Ilary Blasi andranno: la villa all'Eur, un assegno mensile di 12.500 euro e, infine, la custodia dei figli. Cristian e Chanel, che sono i figli più grandi dell'ex coppia, potranno muoversi in modo autonomo, ciò significa che potranno vedere il papà quando vorranno.



Ilary Blasi e le frecciatine a Totti

Durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha lanciato varie frecciatine all'ex marito Francesco Totti. La conduttrice prima ha detto: «Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c'è più... parlo di Nicola Savino ti mando un bacio, ti voglio bene» poi, Ilary ha aggiunto (presentando Enrico Papi): «Ma si sa, per uno che va ce n'è uno che viene».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 16:55

