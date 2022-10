GF Vip, Giovanni Ciacci eliminato: la frecciatina di Simona Ventura «Si è fatto riconoscere»

Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico al televoto flash, indetto dal Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì 3 ottobre, per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Un atteggiamento fortemente condannato dal pubblico che l'ha mandato via con il 97% del televoto.

Pubblico e vip controGiovanni Ciacci

A scagliarsi duramente contro Giovanni Ciacci e il suo atteggiamento non solo il pubblico ma anche molti vip. Durante la quinta puntata Simona Ventura non si è nascosta ma anzi ha twittato un deciso «Ciacci si è fatto riconoscere».

Ciacci si è’ fatto riconoscere . #GrandeFratelloVip — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 3, 2022

A sostegno della Ventura anche Elisa D'Ospina che ha sottolineato «e che ca**o le persone si rivelano prima o poi». Entrambe dunque hanno condannato Ciacci e il suo non riconoscere mimnimamente di essere andato contro Marco Bellavia, che ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip, giorni di sconforto tanto da decidere di abbandonare il gioco.

I problemi di salute di Marco Bellavia, che ha parlato di depressione e problemi di equilibrio, non sono stati presi in considerazione da nessuno dei vip della casa, a parte qualche eccezione, lo hanno portato a lasciare per sempre la casa provocando una vera bufera sui social.

Mentre Ginevra Lamborghini è stata espulsa dal GF per aver detto "merita di essere bullizzato", Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi sono finiti al televoto flash. E' stato il pubblico a decidere chi mandare fuori e chi voler salvare. Solo il 3% ha provato a salvare Ciacci, quindi ben il 97% ha deciso di mandarlo fuori.

