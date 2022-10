Gf Vip, Marco Bellavia: l'immagine che spezza il cuore

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha messo di nuovo al centro la vicenda Marco Bellavia, portando all’espulsione di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite televoto flash. I telespettatori del reality show di Canale 5 stanno tornando sui momenti (duri) vissuti dall’ex conduttore di Bim Bum Bam all’interno della casa più spiata d’Italia, rivedendo alcune immagini particolarmente significativa.

GF Vip, Giovanni Ciacci eliminato: «Pensavo che Marco Bellavia fingesse». Signorini: «Basta ca**ate»

Gf Vip, caso Marco Bellavia: Pamela Prati in lacrime. «Mi sono fatta condizionare, sento tanto dolore»

GF Vip, caso Bellavia: il pubblico urla «Ciacci fuori». Signorini: «Pronti alla squalifica»

Momento spaccacuore

In particolare, ce n’è una che ha colpito al cuore praticamente tutti i fan del programma, che l’hanno elevata ad emblematico simbolo del dramma vissuto dall’ormai ex concorrente del GF Vip. Un momento spaccacuore che ha colpito le coscienze dei telespettatori che, a distanza di giorni, lo stanno commentando riportando ancora le proprie impressioni su quanto accaduto all’interno della casa.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italyt; music: “A day to remember” from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Marco Bellavia l'ha fatto nonostante fosse fuori dalla casa: ecco perchè la sua missione è riuscita

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA