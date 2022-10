La storia tra Marco Bellavia e Pamela Prati è finita sul nascere. Dopo l'addio dell'ex volto di Bim Bum Bam la showgirl, interpellata da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì sera, scoppia a piangere. Il conduttore vuole approfondire meglio.

GF Vip, caso Marco Bellavia: Pamela Prati in lacrime «Mi sono fatta condizionare, sento tanto dolore» (Credits Endemol Italia)

Dopo un iniziale avvicinamento Pamela Prati e Marco Bellavia si sono allontanati. Il pubblico li aveva già ribattezzati i "Belprati", sognando una nuova storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma così non è stato. Da un lato Bellavia che ha hammesso di essersi allontanato perchè non voleva crearle problemi visto il suo status, dall'altro la Prati che visti i precedenti non si fidava di questo strambo personaggio.

Durante la diretta di lunedì i concorrenti del Grande Fratello, si sono resi conto per la prima volta della gravità della situazione, che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all'eliminaizone al televoto flash di Giovanni Ciacci.

Signorini vuole parlare con Pamela Prati che è evidentenmente colpita. Una volta raggiunta la mistery, la Prati piange: «Sento dolore, tanto. Mi dispiace non averlo capito e non averlo aiutato, adesso capisco quando mi ha detto "tu sei come me". Gli chiedo scusa e fuori da qui se vorrà ci voglio parlare e scusarmi personalmente, mi sono fatta condizionare, hanno visto una cosa bella tra noi e hanno voluto dire la loro. Sono stata gelosa, pensavo mi prendesse in giro e lo sai quante ne ho passate».

Martedì 4 Ottobre 2022

