GF Vip, caso Bellavia: il pubblico urla «Ciacci fuori». Signorini: «Pronti alla squalifica»

Una puntata davvero difficile da gestire per Alfonso Signorini. Da un lato il pubblico che urla, durante la diretta i lunedì 3 ottobre, a gran voce la squalifica dei concorrenti del Grande Fratello Vip dopo il "caso Marco Bellavia", dall'altra i vipponi che non si rendono conto della gravità della situazione.

«Quello che a me fa più male non sono solo le parole - commenta Alfonso Signorini - potete dire non l'avevo capito e non lo sapevamo e non posso darvi torto. Quello che fa male sono i gesti, vedere una persona a terra e due che passano accanto e fanno finta di niente. Quell'indifferenza Giovanni su cui ti sei tanto battuto la scorsa settimana, ti sei scagliato contro pregiudismo e ignoranza e quella che ho visto è solo pregiudismo e ignoranza»

«Non ho capito il suo disagio - afferma Giovanni Ciacci - quando lo abbiamo trovato a terra non si capiva se piangeva, pregava» «Non dichiamo cazzate - è furioso Signorini - dì almeno ho sbagliato». Ovazione del pubblico

«Erano giorni che piangeva e non capivo perchè», prosegue Ciacci, il pubblico urla fuori. «Io se mi incazzo lo faccio di pancia - prosegue il conduttore - io dico l'indifferenza è quella che ferisce, molti di voi sono passati senza tendergli una mano e lui ve l'aveva detto».

Ciacci continua a dire di non averlo capito «Ginevra - prosegue Signorini - te lo dico son dispiacere tu hai detto una cosa che di una gravità inaudita "uno così merita di esseere bullizzato", e non mi interessa un eventuale palpeggiamento, il bullismo è una roba orrenda, c'è gente che è morta. Tu stessa ci hai sofferto. Quello che mi fa arrabbiare è che io vi ho scelto e non è possibile che siate stati così indifferente»

«Io l'avevo capito da subito -ammette la Fiordelisi - mi sono sentita in dovere di dire che non recitasse e che aveva dei problemi, quando è stato nominato da tutti è stato peggio». Signorini mostra il sentiment sui social. Ciacci prova ancora a giustificarsi, Luca: «Giovanni ti stai a discolpare di una cosa su cui dovremmo star zitti tutti e basta». I vip non sanno che verranno presi una serie di provvedimenti, «Il più estremo, la squalifica».

Alfonso Signorini annuncia una serie di provvedimenti importanti tra cui la squalifica. La prima a essere "colpita" è Ginevra Lamborghini per le parole «Si merita di essere bullizzato»

