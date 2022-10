Il caso Marco Bellavia sarà al centro della quinta puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera e che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. La reazioni dei concorrenti ha stupito tutti dentro e fuori la casa. Dopo l'abbandono dell'ex volto di Bim Bum Bam, i social si sono scatenati e chiedono provvedimenti.

Gf Vip, Signorini sul caso Marco Bellavia: «Certi comportamenti non tollerabili». Cosa accadrà stasera?

GF Vip, diretta quinta puntata: il caso Marco Bellavia, quali provvedimenti verranno presi? (Credits uff.st. Endemol Italia)

Il televoto che vedeva Marco Bellavia, Giaele De Donà e Giovanni Ciacci in nomination è stato annullato dopo l'abbandono di Marco dalla casa del Grande fratello Vip lo scorso sabato 1 ottobre. Nelle anticipazioni del pomeriggio Alfonso Signorini ha detto: «Avremo modo di parlarne con i concorrenti, che hanno reagito in modo per noi inatteso e in modo assolutamente condannabile, mostrando un’avidità, una mancanza totale di empatia, di solidarietà. Nessuno ha allungato una mano a Marco, nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto.Certi comportamenti, certe asserzioni, certe frasi che oggi non si possono e non devono più essere tollerate».

Quali provvedimenti verranno presi?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA