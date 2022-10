Gf Vip, Marco Bellavia abbandona la Casa. Sui social monta la protesta: «Hanno vinto i bulli»

«Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa». Attraverso le pagine social ufficiali il Grande Fratello ha annunciato il ritiro dell'ex volto di Bim Bum Bam dal reality condotto da Alfonso Signorini. Una decisione che sta scatenando una rivolta social contro i programma e soprattutto i vipponi.

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. L'abbandono di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip, nasce da un profondo disagio dell'ex stella degli anni '90, che ha cercato di esprimere più volte.

Anche durante la diretta di giovedì sera Bellavia aveva detto, con le lacrime agli occhi, di vivere un momento difficile e di avere bisogno dell'aiuto dei vip della casa. Un grido d'aiuto che non sono non è stato accolto ma è stato vissuto con grande insofferenza da quasi tutti: Giovanni Ciacci in primis.

Marco è stato completamente isolato da quelli che la Bruganelli ha definito "branco", aveva detto di soffrire di depressione, le sue crisi di pianto, la voglia di comunicare e le numerose richieste d'aiuto, però, hanno trovato un muro insormontabile nella casa, tanto da costringerlo all'abbandono del gioco.

Le proteste sui social

Su Instagram e Twitter a sostegno di Marco e contro i comportamenti dei ragazzi della casa, anche il figlio di Bellavia Filippo, la sua ex compagnatv storica Cristina D'Avena, Stefania Orlando e Giulia Salemi.

La fragilità di Bellavia invece aveva colpito molto il pubblico dei social che aveva deciso di "proteggerlo" dal televoto. Dopo la comunicazione ufficiale del suo addio su Twitter sono in tantissimi a scagliarsi contro il programma e soprattutto contro i "vipponi" accusandoli di bullismo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 16:59

