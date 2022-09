Nei giorni scorsi Marco Bellavia ha provato a raccontare ai vipponi della casa del Grande Fratello Vip, il suo disagio forse legato alla depressione, ma questo non è stato specificato, ma nessuno degli inquilini della casa, salvo rare eccezioni, lo hanno compreso. Anzi in molti si sono scagliati contro di lui. Durante la diretta di giovedì sera a difenderlo ci ha pensato Sonia Bruganelli.

GF Vip Marco Bellavia piange: «Non sono equilibrato», Sonia Bruganelli lo difende: «branco contro di lui, aiutatelo»

Durante la diretta di giovedì 29 settembre Marco Bellavia ha spiegato di essersi allontanato da Pamela per rispetto e soprattutto perchè in questi giorni non si sente bene: «Io credo nella mia storia e un giorno la conquisterò - ha spiegato - ho avuto un po' di defaillance nelle ultime ore. Siccome non sono sereno o abbastanza equilibrato cerco di non avvicinarmi a Pamela, magari le do fastidio»»

A parte un paio di concorrenti, nessuno ha cercato di stare vicino a Bellavia nei giorni scorsi, che ha passato una giornata intera a piangere, ma anzi in molti non lo sopportano. A difendere Marco però ci ha pensato Sonia Bruganelli.

«Ho l’impressione che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo, – ha spiegato la Bruganelli - – poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il branco che lo vede in difficoltà e che adesso lo mangia perché funziona così. Marco in questo momento sta chiedendo aiuto! Ora chi è sensibile gli starà vicino, chi non lo è cercherà di mangiarlo!».

