Gf Vip, Signorini sul caso Marco Bellavia: «Certi comportamenti non tollerabili». Cosa accadrà stasera?

Le anticipazioni di Alfonso Signorini in vista della diretta di questa sera, che seguiremo come sempre su Leggo.it, sono tutte dedicate al caso Marco Bellavia, che nei giorni scorsi ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip tra le polemiche. I social chiedono a gran voce provvedimenti seri verso gli inquilini.

Gf Vip, Marco Bellavia abbandona la Casa. Sui social monta la protesta: «Hanno vinto i bulli»

GF Vip, Alfonso Signorini interviene sul caso Marco Bellavia e anticipa «Certi comportamenti non si possono tollerare» (Credots uff. st. endemol italia)

IL CASO MARCO BELLAVIA

La mancanza di empatia e il modo in cui i concorrenti della casa del Grande fratello Vip si sono rapportati con Marco Bellavia, che aveva parlato di depressione e bisogno di aiuto, ha scatenato un vero putiferio da parte del pubblico che sui social ha condannato senza mezzi termini questi atteggiamenti.

Nelle anticipazioni del pomeriggio, prima della messa in onda di questa sera. Alfonso Signorini ha voluto sottolineare quanto il modo di comportrarsi dei concorrenti abbia stupito anche la produzione «Avremo modo di parlarne con i concorrenti, che hanno reagito in modo per noi inatteso e in modo assolutamente condannabile, mostrando un’avidità, una mancanza totale di empatia, di solidarietà. Nessuno ha allungato una mano a Marco, nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto. Certi comportamenti, certe asserzioni, certe frasi che oggi non si possono e non devono più essere tollerate».

Cosa è successo?

L'abbandono di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip, nasce da un profondo disagio dell'ex stella degli anni '90, che ha cercato di esprimere più volte senza però trovare sostegno da parte degli inquilini della casa, che anzi hanno avuto degli atteggiamenti definiti dai social da "bulli".

Anche durante la diretta di giovedì sera Bellavia aveva detto, con le lacrime agli occhi, di vivere un momento difficile e di avere bisogno dell'aiuto dei vip della casa. Un grido d'aiuto che non solo non è stato accolto ma è stato vissuto con grande insofferenza da quasi tutti: Giovanni Ciacci in primis che quando Marco è uscito dalla casa ha commentato «Ce lo siamo finamìlmente levato dai cogl**ni».

Ma non è stato l'unico, anche Ginevra Lamborghini gli aveva detto «Meriti di essere bullizzato». A parte Antonella Fiordelisi e Luca Salatino nessuno nella casa si è minimamente preoccupato di ascoltare Marco Bellavia. Cosa deciserà questa sera il Grande Fratello? Intanto su Twitter è entrato in tendenza l'hastag #iostoconbellavia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA