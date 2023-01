Gf Vip, Antonino Spinalbese ha la tv in hotel: il sospetto di Giaele dopo la diretta

Antonino Spinalbese si è collegato con la casa del Grande Fratello Vip durante la diretta. Isolato dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, pare stia tardando a tornare nel reality per motivi contrattuali, ma non sarebbe in realtà così isolato come lo si crede.

Il contratto

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Spinalbese starebbe aspettando a rientrare perché gli sarebbe scaduto il contratto e ci sarebbero trattative in corso per rivederne uno nuovo. Nel frattempo l'ex di Belen dovrebbe vivere completamente isolato, ma in realtà potrebbe avere una tv o uno smartphone con cui segue le dinamiche della casa.

Il sospetto

Antonino nel corso della diretta di ieri sera è intervenuto attaccando Oriana e nel farlo ha fatto riferimento a una chiacchierata tra la spagnola e Luca Onestini che era avvenuta giorni prima. Una discussione apparsa nella striscia quotidiana che però ci si è chiesto come Spinalbese potesse averla vista. Durante la pubblicità Giale De Donà si è chiesta come Antonino potesse essere a conoscenza di queste dinamiche parlandone con Oriana. Il sospetto è che possa usufruire di device vari, cosa che non sarebbe in linea però con le dinamiche del reality.

