GFVip, parte una canzone di Fedez e Oriana sbotta: «Cos'è questa musica di m***a?». Ma i fan si ribellano

Oriana Marzoli ha scatenato il caos con una frase su Fedez. Mentre veniva trasmessa una canzone del rapper milanese all'interno della casa del Grande Fratello Vip la concorrente ha commentato in modo poco carino e la frase non è piaciuta ai fan del marito di Chiara Ferragni.

Ilary Blasi, la foto delle vacanze manda i followers in tilt: «Ma come ti sei ridotta?»

Gf Vip, Antonino Spinalbese potrebbe non tornare nella casa: cosa sta succedendo

La frase fuori posto

Ascoltando la canzone Viola, l'influencer venezuelana si è innervosita urlando: «Cos'è questa musica di m***, mettete un po' di latino, che schifo». Una frase che non è piaciuta ai tanti fan di Fedez che hanno appellato la donna come offensiva. I numerosi supporters del cantante hanno ricondiviso il Tweet difendendo Fedez, ma i piu aggressivi si sono sfogati con pesanti frasi di odio nei confronti di Oriana.

Strategia

Per la Marzoli non è stata proprio una mossa strategica, a livello di gioco. Visto che punta alla vittoria, attaccare in questo modo, così duro e diretto, uno dei cantanti più amati del momento non è stato così brillante. Il rischio è che la sua numerosa community le si rivolti contro e ai fini del televoto potrebbe essere penalizzata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA