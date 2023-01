Totti-Ilary, fissata l'udienza per la separazione: in tribunale il 14 marzo, ma l'accordo è lontano

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai prossimi alla separazione ufficiale. Dopo un primo nulla di fatto a causa delle richieste economiche eccessive della ex signora Totti, la prossima data in tribunale è per il 14 marzo. Sebbene i rapporti tra i due sembrano più distesi, pare però che non si sia ancora raggiunto un accordo amichevole.

Gli accordi

I rispettivi avvocati sono a lavoro per raggiungere un accordo che riguarda la divisione del considerevole patrimonio che hanno in comune, ma pare che a creare grattacapi sia la richiesta di mantenimento mensile fatta dalla Blasi. Nel caso in cui non si riesca a fare una separazione consensuale i tempi potrebbero allungarsi, e molto (fino a 3 anni), con un conseguente dispendio economico.

L'incontro

Antonio Conte (legale dell'ex calciatore) e Alessandro Simeone (che rappresenta la showgirl) pare siano stati impegnati persino nelle vacanze di Natale nel tentativo di trovare un accordo, sembra si siano visti diverse volte in gran segreto per scongiurare l'ipotesi di andare in tribunale il 14 marzo ma la soluzione amichevole sembra improbabile.

A gennaio intanto la coppia tornerà in tribunale per il Rolex gate. Dopo una prima udienza e le accuse di Totti del furto di Rolex da parte di Ilary i due si incontreranno per sbrogliare la matassa. Francesco sostiene che gli orologi siano i suoi, mentre la Blasi che siano stati un regalo dell'ex marito, motivo per cui non avrebbe intenzione di restituirli.

