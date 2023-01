Chiara Ferragni e le foto con la pancia scoperta: «Ma non senti freddo?». Lei svela il trucco: «Ecco come faccio»

Chiara Ferragni si mostra spesso con la pancia di fuori nei suoi post. L'imprenditrice indossa abiti che fanno molto discutere, che alcuni trovano inadeguati considerato il clima e molti utenti la criticano a riguardo. Nello specifico Chiara mostra spesso la sua pancia nuda con maglioni molto corti e in tanti le fanno notare come andare in giro così sia proibitivo per la maggior parte delle persone che, appunto, sentirebbero troppo freddo.

Il segreto

La Ferragni ha però voluto replicare a questi commenti e ha svelato il suo segreto, premettendo che lei non è mai stata una persona freddolosa e che comunque si veste a strati: «A volte pubblico foto in cui ho la pancia scoperta, raramente soffro il freddo, poi durante la giornata sono sempre in ufficio, in macchina o al ristorante», lasciando intendere che sono tutti luoghi molto caldi in cui non percepisce il freddo.

La risposta alle polemiche

Poi continua: «Da adolescente andavo sempre, sempre, sempre con la pancia scoperta, mi sono fatta degli anticorpi». Chiede poi agli utenti che la seguono se sono freddolosi o meno. Chiara quindi ammette di non essere una iron woman, di frequentare comunque spesso luoghi caldi e di vestirsi a strati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 12:10

