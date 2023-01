Chiara Ferragni incinta del terzo figlio? Spoiler di Fedez in diretta, poi fa dietrofront: «Lo diremo dopo Sanremo»

Chiara Ferragni incinta del terzo figlio? La coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. La nota imprenditrice ha sempre detto che sua intenzione è di regalare un fratellino o una sorellina ai suoi bimbi Leone e Vittoria, desiderosa che i suoi figli siano in 3, proprio come lo sono state lei e le sue due sorelle. A quasi due anni dalla nascita della secondogenita potrebbe esserci un nuovo arrivo.

La diretta rivelatrice di Fedez

A far nascere i sospetti sarebbero state alcune parole di Fedez nel corso di una diretta Instagram. Il rapper ha parlato del loro prossimo trasferimento nella nuova casa, un'abitazione più grande e comoda per tutta la famiglia. Su TikTok però rimbalza una parte della diretta che sta facendo molto parlare i fan in cui qualcuno chiederebbe del terzo figlio alla coppia e Federico risponde: «E anche…posso dirlo?», rivolgendosi alla moglie. Ma si sente la Ferragni rispondere di non dirlo. E così il cantante alla fine rivela che lo dirà dopo Sanremo dove Chiara sarà co-conduttrice. E aggiunge che è una cosa che riguarda la famiglia.

Tutti si sono scatenati dicendo che allora la Ferry sarebbe incinta, anche se poi Fedez lo smentisce più volte nel corso della diretta. Il dubbio però resta. Stando alle dichiarazioni del cantante, basterà però aspettare poco più di un mese per aver svelato l'arcano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 13:41

