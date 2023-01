Sanremo si avvicina, Chiara Ferragni sente la tensione: «Mi sto c***ando sotto». Il video su TikTok

Chiara Ferragni sarà uno dei volti presenti a festival di Sanremo 2023 e anche se l'influencer è abituata ogni giorno ad essere seguita da milioni di persone ha confessato di essere molto tesa per l'evento. In un video su TikTok l'imprenditrice ha parlato del programma e ha ammesso: «Manca un mesetto e io mi sto letteralmente ca**ndo sotto».

La richiesta di consigli

Chiara, come sempre, chiede supporto alla sua rete e chiede anche a coloro che la seguono di darle dei consigli su come poter affrontare al meglio questa esperienza. Chiara Ferragni è stata scelta come co-conduttrice con Amadeus della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023, ma di fatto lei non è una showgirl o una conduttrice e lo stare su um palco così importante le mette molta agitazione.

I suoi followers però l'hanno rassicurata, convinti che non sfigurerà affatto all'Ariston: “Sei arrivata dove sei perchè sei una persona intelligente e saprai affrontare alla grande anche questa esperienza”, “Sei bellissima, stupenda dentro e fuori”. A tal riguardo lei stessa ha spiegato: «Anche io penso che la cosa più importante sia essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa. Quindi su quello non si può barare. Speriamo bene. Mandatemi tante good vibes».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 14:42

