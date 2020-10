Per Stefano De Martino arriva una nuova fiamma, la top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali. Stefano De martino, ex marito di Belen Rodriguez, dopo un’estate di (falsi) gossip viene affiancato a una nuova fidanzata, stavolta di professione modella.

A Stefano De Martino dopo il sofferto addio, per la seconda volta, a Belen, sono state affiancate quest’estate diverse nuove liaison, tutte rigorosamente smentite, da Mariana Rodriguez alla giovane Fortuna, con lui in una gita in barca.

Nella notte milanese però Stefano De Martino è stato sorpreso da “Chi” assieme alla top model Mariacarla Boscono, mentre tornano a casa dopo aver passato insieme un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. La Boscolo, 9 anni più giovane di Stefano De Martino, è stata l’ex fidanzata di Ghali ed è mamma di una bambina.

