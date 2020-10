Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta, primo weekend d'amore: fuga dopo la serata con gli amici

Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta, primo weekend romantico. Giulia de Lellis, dopo aver messo fine alla sua storia con lo storico fidanzato Andrea Damante, ha ritrovato l’amore con Carlo Gusalli Beretta e i due si sono regalati una segretissima fuga romantica.

Giulia infatti era ospite di un resort in Franciacorta assieme a degli amici ed è stata raggiunta dall’erede della dinastia Beretta, che fra le sue ex annovera anche Dayane Mello e Sara Soldati. Al momento dei saluti però, come fa sapere “Chi” in edicola domani, sembra che i due se ne siano andati via assieme.

Un amore vissuto sottotraccia quello fra l‘influencer e il nuovo fidanzato, che tra l’altro era amico del suo ex Andrea Damante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 16:56

