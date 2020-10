Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata tutta la famiglia, la colf e l'autista. Ecco come sta il re del porno.

Rocco Siffredi è positivo al coronavirus. Il porno-attore italiano e tra i più noti al mondo ora è a Budapest in Ungheria, dove vive solitamente, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui. Lo rivela Dagospia che sottolinea come sarebbe stata «contagiata tutta la famiglia, la donna di servizio e l'autista».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 23:30

