Gianluca Vacchi diventa papà e non rinuncia ai balletti in sala parto: «È nata Blu Jerusalema»

Gianluca Vacchi è diventato papà di una bambina a cui ha dato il nome di Blu Jerusalema. Il 53enne ha annunciato il lieto evento su Instagram con una foto che lo ritrae insieme alla compagna Sharon Fonseca. Nello scatto si intravedono la testa e la manina della neonata, mentre le parole che accompagnano il post sono in inglese e in spagnolo: «Lei è con noi... Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi.Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite».

IL BALLETTO IN SALA PARTO Nel post precedente, invece, aveva pubblicato un video dei suoi famosi balletti. Nonostante l'emozione del momento e a poche ore dal parto, Gianluca e Sharon si sono lanciati in una coreografia in vestaglia e ciabatte, coinvolgendo anche l'infermiera. «In sala parto cercando di aiutarla a uscire... ma inizio a pensare che lei non voglia vedermi», aveva commentato ironico Vacchi condividendo il filmato. La futura mamma si muove a tempo di musica e ancheggia serena nonostante sia prossima al travaglio.

Dall'annuncio della gravidanza in avanti, Vacchi ha condiviso tutti i momenti più belli della dolce attesa. Il video in cui annuncia il sesso del nascituro ha avuto un record di like e commenti. Ai balletti ha alternato anche momenti di tenerezza, come l'ultimo con la piccola tra le braccia della mamma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 18:44

