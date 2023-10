Belen, dopo il silenzio social torna a provocare: la storia hot su Instagram

di Redazione web

Belen Rodriguez è tornata dopo un lungo silenzio social che aveva fatto preoccupare molto i suoi fan. Dopo la rottura con Stefano De Martino, l'allontanamento da Mediaset e il dimagrimento eccessivo, la showgirl argentina aveva finalmente ritrovato un po' di pace accanto a Elio Lorenzoni. Tuttavia, ai fan non era piaciuto il suo "detto non detto" e si aspettavano una spiegazione sulla sua situazione sentimentale e lavorativa. Troppe pressioni e troppo stress l'hanno costretta così ad allontanarsi dai social per ritrovare la serenità tra le montagne insieme al suo Elio.

La showgirl è tornata già da qualche giorno sui social e si è mostrata felice e sorridente, ma anche molto provocante...

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, serenità ritrovata: gli scatti a passeggio in centro a Milano

Belen mostra la sua nuova casa a Milano: le foto dell'attico super lusso, maxi terrazzo e veranda in vetro

Belen torna a provocare

Belen ha ricominciato a postare quotidianamente sul suo profilo Instagram e ha mostrato già la sua nuova casa a Milano, un attico lussuoso in centro, già annunciato durante la puntata di Muschio Selvaggio con Fedez, in cui era ospite. Le voci sussurrano di una possibile convivenza con Elio Lorenzoni, ma per adesso Belu non ha ancora detto nulla.

Ieri sera, tuttavia, la showgirl argentina è tornata a provocare con una storia Instagram in cui appare su letto, tra le lenzuola, indossando solo il reggiseno nero in pizzo. Ammicca alla telecamera e strizza l'occhiolino perché sì, adesso sta bene e si sta riprendendo grazie all'amore di Elio, per tornare in tv più bella e sexy che mai.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA