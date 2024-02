Belen Rodriguez più libera dopo la rottura con Elio Lorenzoni: «Ballare, vivere e sognare. Svegliati»

di Cristina Siciliano

Sono ormai solo un ricordo i giorni di fuga d'amore alle Maldive insieme ad Elio Lorenzini. Oggi Belen è autoritaria: viaggia da sola e cerca di ritrovare se stessa. Nel mezzo delle voci di crisi con l'imprenditore bergamasco, la showgirl argentina risponde pubblicando nelle sue Instagram stories alcune frasi (o meglio frecciatine) che non sfuggono ai suoi follower. «Ballare, vivere e sognare. Svegliati», ha scritto Belen a corredo dell'ultimo post Instagram che ha pubblicato sul suo profilo. La showgirl ha pubblicato una serie di foto stile stile 'old school retrò'.

La presunta rottura con Elio Lorenzoni

Stando agli ultimi gossip Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sarebbero lasciati perché «lui non capiva pienamente lei e il suo modo di essere». L’aria di crisi si respirava già sui social: dal profilo Instagram di Belen trapelavano indizi, come post e stories che in qualche modo alludevano alla fine dell’amore. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, anche se ormai è sulla bocca di tutti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 20:52

