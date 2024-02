Shaila Gatta, ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, si è lasciata andare ad un lungo fogo social. La ballerina ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories ed ha raccontato che un uomo l'ha profondamente umiliata. Shaila Gatta ha spiegato quest'uomo le ha mandato un'email chiedendole di passare una notte con lei in cambio di 10mila euro.