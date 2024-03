Lite al GF, Federico contro Alessio: «Gli ha rotto lo spazzolino e lo ha minacciato». Gli utenti invocano la squalifica

di Dajana Mrruku

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello si sta facendo molto tesa. Nelle ultime ore il rapporto tra Federico e Alessio è diventato sempre più nervoso a causa delle furiose liti scoppiate tra i due. Oggi pomeriggio, Alessio Falsone ha perso definitivamente la pazienza, spezzando in due lo spazzolino di Massaro e urlandogli contro. La situazione è degenerata in pochissimi secondi, sotto lo sguardo incredulo dei coinquilini della Casa che non sono riusciti a fare nulla per fermare la furia di Alessio.

La lite furiosa

Tutta colpa dello spazzolino elettrico. La situazione, già tesa, tra Alessio e Federico è degenerata nelle ultime ore dopo che il secondo avrebbe, secondo Falsone, tolto dalla carica il suo spazzolino elettrico, lasciandolo scarico: «Guarda, scarico.

Mentre la regia staccava l'inquadratura sui due, il nervosismo tra i due si sentiva dalle altre stanze. Falsone ha inziiato ad alzare la voce, insultando Federico. Poco dopo, Alessio si è lasciato prendere da un momento di rabbia e pare abbia spezzato in due ciò che teneva in mano. Secondo alcuni utenti molto attenti, si sarebbe trattato proprio dello spazzolino elettrico.

La minaccia nascosta

Dopo il litigio furioso tra Alessio e Federico, in molti all'interno della Casa si sono chiesti che cosa fosse successo. Greta e Sergio si sono ritrovati a parlarne con Perla che era presente durante la sfuriata. Secondo ciò che ha riportato la Vatiero, Alessio avrebbe minacciato Federico dicendogli: «Ci vediamo fuori», ma ha anche aggiunto che si è lasciato sfuggire un'altra minaccia molto pesante. Gli utenti hanno chiesto a gran voce la sua squalifica, mentre sono in attesa della nuova puntata del Grande Fratello, la terzultima di questa edizione.

