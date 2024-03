Perla Vatiero e Alessio Falsone, lite furiosa durante la notte. Interviene Simona Tagli: «Non alzare la voce con lei»

Dopo l'ultima diretta della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 11 marzo, la situazione tra Perla Vatiero e Alessio Falsone è precipitata. Tutto è accaduto dopo che Alfonso Signorini ha mostrato loro in diretta l'intervista di Luana, la sorella della concorrente che additava l'ultimo arrivato in Casa come un «pagliaccio».

Alessio si sarebbe aspettato che Perla lo difendesse, ma quest'ultima non l'ha fatto perché ha iniziato a nutrire molti dubbi sul rapporto con lui, complice il commento di Mirko che le diceva di non fidarsi.

Durante la notte, poi, la situazione sembra essere degenerata in una lite furiosa.