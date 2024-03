Grande Fratello, Alessio Falsone e la crisi in piena notte dopo l'uscita di Anita Olivieri: «Me ne voglio andare, non me frega più un ca**o»

di Dajana Mrruku

La finale del Grande Fratello è a meno di una settimana. La diretta di ieri sera, 18 marzo, ha decretato il terzo finalista, Massimiliano Varrese, e mandato a casa due coinquilini, Anita Olivieri e Paolo Masella. L'uscita della bionda concorrente ha lasciato molto stupiti quelli della Casa che non si aspettavano un risultato del genere dal televoto, ma il pubblico a casa non aspettava altro che arrivasse in nomination per eliminarla, tanto che neanche Alfonso Signorini pensava che sarebbe potuta accedere alla Finale del GF. L'arrivederci di Anita ai concorrenti è stato un sollievo per lei perché come ha detto, non ce la faceva più, anche se dentro lascia un pezzo di cuore, quello per Alessio Falsone che aveva promesso che sarebbe uscito con lei, eppure è ancora dentro la Casa.

Proprio il dolce innamorato ha avuto un brutto crollo nella notte, dovuto alla mancanza della sua innamorata.

Lo sfogo di Alessio

Dopo l'uscita di Anita, Alessio non è riuscito a riprendersi e la mancanza della sua ormai fidanzata si è fatta sentire ancora di più durante la notte, tanto da avere un brutto crollo in cui ha minacciato più volte e con toni molto aggressivi di voler uscire dalla casa del Grande Fratello.

«Io vado. Voglio uscire.

