Shaila Gatta, disavventura in viaggio in aereo: «Bagagli dispersi a causa di voli cancellati»

di Redazione Web

Che (dis)avventura per Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Le vacanze per la ballerina non sono iniziate nel migliore dei modi. «Questa è una follia», sono queste le parole di Shaila Gatta nelle sue ultime Instagram stories in merito al disagio che ha dovuto affrontare all'aeroporto di Napoli. Una situazione che ha portato l'ex velina a documentare tutto facendo un appello sui social. «Non è possibile che appena c'è un po' di affluenza succedano questi caos così grandi», ha raccontato Shaila attraverso le sue storie Instagram. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino si sono lasciati? Sono sparite le foto social

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, veline in pausa da "Striscia la notizia"

«Queste sono le condizioni dell'aeroporto di Napoli e di come sbarcano le valigie - ha raccontato Shaila Gatta nelle sue Instagram stories -. Neanche gli animali: quattro ore di ritardo io non ho parole. Vi dico solo che è dovuto entrare un signore ed è salito sui rulli, a mo' di Spiderman, e sta caricando lui i bagagli da solo perché non c'è personale perché è sciopero (non so di cosa)».

Poi, ha aggiunto: «Bagagli su bagagli dispersi ma non si capisce il motivo - ha sottolineato Shaila Gatta -.

Riepilogo della vicenda

«Grazie a un signore che era tra noi passeggeri, che si è buttato letteralmente nel rullo dei bagagli siamo riusciti a tornare a casa con le nostre valigie perché non c'era nessun personale a consegnarle - ha spiegato Shaila Gatta -. Riepilogo: il volo con quattro ore di ritardo, un'ora bloccati in aereo per un guasto, 40 minuti fermi a Napoli all'atterraggio perché mancavano gli addetti e le scale da attaccare alle porte dell'aereo. Totale: dieci ore. Saremmo arrivate a New York».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA