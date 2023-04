Amici, Wax furioso con i critici musicali: «Che ca**o me ne frega di loro, non capiscono niente». Cosa è successo

di Redazione Web

Wax, insieme agli altri concorrenti di Amici, è stato raggiunto “a voce” da Maria De Filippi in casetta per leggere alcuni dei giudizi che i giornalisti e critici musicali avrebbero dato ai suoi brani.

Le opinioni ricevute, tuttavia, non sono state ben viste dal giovane concorrente che ha reagito molto duramente. Vediamo cosa è successo.

Wax contro le critiche

Le opinioni che i critici musicali hanno rivolto alle canzoni di Wax non sono del tutto positive. Chi ha dato appena la sufficenza e chi invece ha giudicato le sue performance meno ottimali. «Voto: Sabbia nel letto. Il suo modo di fare costantemente ammiccante con l’autotune lo rende più fastidioso delle prime zanzare che arrivano in questo periodo. Arisa gli salvi la carriera e gli dica che deve prendere un’altra direzione, tipo cantare», si legge come primo giudizio.

Il cantante dopo aver letto le diverse slide ha espresso la sua opinione, utilizzando termini che non sono piaciuti ai telespettatori e tantomeno ai ragazzi in casetta: «Ma che ne sanno questi qui. Non capiscono proprio niente. Che ca**o me ne frega di loro. Io dico quello che mi pare perché loro dicono quello che vogliono pubblicamente e lo stesso faccio io adesso», ha esordito Wax, furioso.

I compagni hanno, poi, cercato di farlo ragionare prendendo le difese dei giornalisti che hanno semplicemente svolto il loro lavoro, Wax ha così replicato: « Anche io sto facendo il mio lavoro e sto esprimendo il mio parere. A me di questa gente non frega nulla. Non mi importa. Quando questi parlano in questo modo, io fuori con questi col ca**o che ci lavoro, non ci lavorerò mai. E basta che questi tanto non capiscono nulla», ha concluso il concorrente rifugiandosi poi in camera.

