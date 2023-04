LDA, stop ai social: «Troppi pensieri per la testa». Fan preoccupati, cosa sta succedendo

di Redazione Web

LDA, figlio del cantautore di Gigi D'Alessio, nelle sue ultime Instagram stories ha rotto il silenzio pubblicando un messaggio. «Mi sono preso un po' di giorni di stop dai social perché ne sentivo veramente il bisogno», ha scritto il cantante. Poi, ha aggiunto: «Staccare un secondo la spina da tutti i pensieri che mi girano per la testa h24». Ma a quali pensieri si riferisce il giovane cantautore? Andiamo a scoprirlo...

LDA su Instagram

L'artista 19enne originario di Napoli, nelle sue ultime Instagram stories ha annunciato la gioia e l'emozione di iniziare a breve il suo primo tour: "LDA live". Poi però, ha sentito il bisogno di giustificarsi con i suoi follower a causa della sua assenza dai social. «Mi sono regalato un po' di tempo per Luca. Ma da oggi si ritorna più forti di prima», ha scritto LDA su Instagram. Un messaggio che esprime in toto l'emozione di un giovane cantante per un'altra esperienza importante a livello artistico: prima Amici, poi il Festival ed ora... il tour.

«Ci vediamo ai live amori», ha concluso felicemente il cantautore.

