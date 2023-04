Amici, Cricca scoppia in lacrime e crolla. «Sto male e non so come gestirlo». Cosa succede

di Redazione Web

Il serale di Amici 22 ha ormai preso la giusta piega e gli allievi si preparano ogni settimana per riuscire a portare sul palco una bella esibizione. La tensione è davvero forte e non mancano i cosiddetti "crolli emotivi". L'ultimo è stato proprio di Cricca, allievo di Lorella Cuccarini, che nel daytime, durante le prove, ha dato sfogo alle sue emozioni senza trattenere le lacrime. «Non so cosa sta succedendo. Mi sento molto maturato e sono tanto grato. Ma ho sempre qualcosa dentro che faccio fatica ad esternare», ha raccontato il cantante.

Lo sfogo di Cricca

Non è facile gestire la pressione e lo stress, soprattutto per un ragazzo di 19 anni come Cricca. Non si può trattenere tutto dentro perché poi, si finisce per crollare. «A casa facevo tantissime cose: calcio, chitarra, canto ed ero super impegnato. Qui ho ricavato il tempo per stare da solo e interrogare me stesso». E poi: «A casa non l'ho mai fatto. E spesso non so come gestirlo, ci sto male e non so il perché», ha spiegato Cricca.

Poi, ha aggiunto: «Non mi piace piangere, anche perché voglio rispettare lo stereotipo "dell'uomo che non piange". Io sono per tutti "Cricca che ride sempre"». «Io sono sotto il giudizio di tutto e il primo giudice sono io: non posso sbagliare niente e deve essere tutto perfetto», ha concluso il cantante.

