Amici 23, diretta semifinale: Marisol prima finalista. Petit corre a baciarla, Celentano fiera: «Era ovvio»

di Ida Di Grazia

La prima semifinalista di Amici 23 è Marisol Castellanos. La ballerina di origini cubane, ha solo 18 anni, fa parte della squadra di Alessandra Celentano che si è detta estremamente orgogliosa della sua allieva. Anche i giudici, in occasione del serale in onda domenica domenica 12 maggio, le hanno fatto mille complimenti ma il pubblico ha esultato soprattutto quando Petit, il suo fidanzato, è corso ad abbracciarla e baciarla.

Marisol finalista

I finalisti di questa edizione di Amici 23 saranno cinque e non più quattro come gli anni precedenti, una scelta dovuta all'alto livello dei ragazzi di quest'anno.

La ballerina ha vinto tutte le sfide della prima manche raccogliendo il plauso di tutti i giudici. Per Cristiano Malgioglio: «Marisol è potenza, è sensuale, emoziona», più tecnico Giofrè: «Ha tutto quello che serve per fare la ballerina, una tecnica meravigliosa e sul palco brilli». Celentano la guarda orgogliosa tradendo un po' di emozione, poi giocando con Maria de Filippi torna nel suo personaggio un po' cinico e finge di non essere sorpresa della vittoria della sua ballerina: «Ovvio!».

Il momento più dolce è quello prima della consegna della maglia quando Petit corre ad abbracciarla per stamparle un romantico bacio sulle labbra che fa impazzire il pubblico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA