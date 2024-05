Amici, Anna Pettinelli stuzzica Holden: «Ma perché, lui ha fatto il serale?». La risposta del cantante diverte i fan

di Redazione web

Amici si avvia verso le ultime due puntate di questa edizione. Domani sera domenica 12 maggio, infatti, andrà in onda la semifinale, mentre la finale è fissata per sabato 18 maggio e sarà in diretta e il pubblico da casa avrà l'opportunità di votare i propri preferiti con il televoto. Nelle scorse ore, è stato chiesto ai professori del talent show di Maria De Filippi di esprimersi sugli allievi rimasti in gara e le parole di Anna Pettinelli su Holden hanno fatto il giro del web... così come la reazione del cantante. Ecco che cosa si sono detti.

Anna Pettinelli e il giudizio di Holden

Ad Amici sono rimasti in sei a contendersi la vittoria: Petit, Holden, Marisol e Dustin della squadra Zerbi e Celentano e Mida e Sarah del team Cuccarini e Lo. I cantanti e i ballerini ancora in gara sognano in grande e, proprio per questo, ognuno di loro vorrebbe alzare l'ambita coppa d'oro. Anche i professori hanno le loro preferenze e ad Anna Pettinelli è stato chiesto un parere sul percorso di Holden.

“io holden non l’ho visto”

“stavo in studio”

ho sputato un polmone #amici23 pic.twitter.com/HdislPPwpG — 𝐌𝐀𝐍𝐔 (@manuuxhs) May 10, 2024

I commenti social

Sotto al video che ha collezionato più di 1500 like su Twitter sono comparsi vari commenti e nessuno condivide le parole di Anna Pettinelli: tutti parteggiano per Holden. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Dice che Petit ha dato tutto se stesso al serale... cioè a volte mi chiedo se sia quella che fa radio o un’altra persona?» oppure ancora «Che rosicona!»

