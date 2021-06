Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati? Lei pubblica una frase sospetta, poi chiarisce

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono stati protagonisti dell'edizione di Amici 20 e hanno iniziato a frequentarsi dopo la relazione della ballerina con Aka7even e l'uscita dalla scuola. Hanno appena ufficializzato la loro unione, ma l'assenza di foto insieme dai social degli ultimi giorni ha fatto ipotizzare il peggio. In molti si sono chiesti se si fossero lasciati soprattutto dopo che Martina ha pubblicato una frase sospetta.

Leggi anche > Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia e il “patto segreto” con Awed: «Mi sono sentita tradita»

Martina Miliddi e Raffaele Renda

La ballerina sarda ha pubblicato la canzone di Alessandra Amoroso "Estranei a partire da ieri" e in particolare la strofa che dice: "Che me ne frega di esserti amica. Mi sembra assurdo solo a pensarci. Cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso". A quel punto fan e amici hanno riempito Martina di messaggi.

Martina Miliddi chiarisce

Martina si è vista costretta a intervenire e a chiarire la faccenda: «Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio». Qualche ora più tardi, lo stesso Raffaele ha pubblicato su Instagram una foto insieme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA