Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda innamorati. La reazione di Aka7Even

Dopo “Amici 20” Raffaele Renda e Martina Miliddi hanno reso pubblica attraverso i social la loro relazione ed ora arriva il commento di un altro studente della scuola di Maria De Filippi, Aka7Even, che aveva avuto durante il talent una love story con la ballerina.

Martina Miliddi, Raffaele Renda e Aka7Even

Ad Amici 20 Martina Miliddi è stata la compagnia di Aka7Even, senza però nascondere la sua grande simpatia per il collega Raffaele Renda, con cui poi si è fidanzata una volta concluso il talent di casa Mediaset. L’annuncio della relazione fra Martina e Raffaele ha colto di sopresi i loro follower, che non hanno reagito bene alla notizia e ora a intervenire sul caso è proprio Aka7Even.

Su Instagram, durante una diretta con l’insegnate Anna Pettinelli, interrogato a riguardo Aka 7Even ha fatto capire che ormai Martina appartiene al passato. Per lui, come per lei, dopo Amici 20 è iniziata una nuova vita: “No non me ne frega niente – ha spiegato - anzi. Penso anche che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 17:58

