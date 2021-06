Chiara Ferragni si vaccina contro il Covid e non nasconde l'emozione: il messaggio

Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid e ha immortalato il momento pubblicando la foto sul suo profilo Instagram da 23 milioni di followers la foto dell'iniezione. Il suo messaggio a corredo dello scatto sta facendo il giro del web ed è un invito a vaccinarsi per porre fine all'incubo che dura da un anno e mezzo. L'imprenditrice digitale ha espresso la sua felicità per questo momento.

La foto è stata condivisa anche dal marito Fedez perché entrambi intendono sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della campagna di vaccinazione e sfruttare la notorietà e il loro potere sui social per una buona causa. È arrivato, dunque, anche il momento per lei che ha superato i trent'anni. Tempo fa aveva polemizzato sui ritardi in Lombardia perché la nonna del marito non era ancora stata chiamata nonostante gli ottant'anni.

«Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti», ha scritto Chiara nel post.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 12:43

