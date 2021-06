Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda non si nascondono più: le prime foto insieme e la dedica romantica

Non si nascondono più Martina Miliddi e Raffaele Renda, protagonisti di Amici 20. I due avevano già ammesso di aver iniziato una frequentazione, seppure a distanza, e ora iniziano a pubblicare sui social network le prime foto insieme. Un epilogo che ha fatto felici molti fan, mentre c'è ancora chi non dimentica quanto accaduto con Aka7even e il triangolo nato tra i banchi della scuola di Amici.

Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda insieme

Martina ha pubblicato le prime foto insieme con Raffaele. La ballerina e il cantante si sono conosciuti ad Amici e hanno instaurato un rapporto speciale. La giovane sarda, tuttavia, inizialmente era legata ad Aka7even. Tra i due non è finita molto bene perché Martina aveva iniziato a provare qualcosa proprio per Raffaele, che aveva deciso di farsi da parte per il bene dell'amico. Il triangolo ha appassionato e interessato i fan per settimane.

Una volta uscita dal programma lei ha confessato di aver chiuso definitivamente la storia con Aka7even e Raffaele ha ammesso la frequentazione. “Senza limiti”, ha scritto Martina Miliddi a corredo della prima foto sui social. La coppia si sta godendo un po’ di relax in Sardegna in questi giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 16:27

