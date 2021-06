Amici 20, Aka7even dimentica Martina? La foto con un'ex allieva del Collegio fa sognare i fan

Aka7even si è buttato alle spalle la storia con Martina Miliddi, conosciuta tra i banchi di Amici 20 e ora la foto con un'ex allieva del Collegio fa sognare i fan. Il cantante di "Loca" è stato paparazzato in sua compagnia durante i suoi viaggi negli instore. Lo scatto ha subito fatto il giro di Twitter: si tratta di Alice De Bortoli. I due si sono incontrati a Milano; non è dato sapere se casualmente.

Aka7even dimentica Martina

Gli appassionati del talent di Maria De Filippi sono a conoscenza del triangolo nato sotto i riflettori tra Luca (Aka7even), Martina e Raffaele Renda. La ballerina ha troncato la relazione e ora sta frequentando ufficialmente il cantante pugliese. Intanto, i singoli di Aka7even stanno avendo successo e scalando tutte le classifiche insieme a quelli degli altri suoi compagni di avventura.

Aka7even e Alice

Durante una tappa lavorativa si è imbattuto in una ragazza che ha fatto parte del cast de Il Collegio, il format di Rai 2 per adolescenti. Chissà se dopo aver sofferto per Martina, il giovane abbia voglia di buttarsi in una nuova storia. Anche la storia tra Rosa Di Grazia e Deddy è finita male. Come ha dichiarato la ballerina, non è mai iniziata fuori dalla scuola di Amici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 18:01

