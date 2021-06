Amici, Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati? Lei rompe il silenzio e racconta tutta la verità: «Ci ho messo un po' a parlarne»

Rosa Di Grazia e Deddy si sono conosciuti tra i banchi di Amici 20 e hanno cominciato a frequentarsi. Finito il programma non si sono mostrati insieme e i fan hanno iniziato a temere che la storia d'amore fosse già terminata. Rosa era assente dai social e Deddy evitava l'argomento nei salotti televisivi lasciando un grande punto interrogativo sulla relazione. Ora la ballerina ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare come è andata a finire.

Amici, Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati

I due non stanno più insieme, ora è ufficiale. «Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole», spiega Rosa su Instagram. La storia si è interrotta là dove era cominciata.

«La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po' di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente», aggiunge nel post a cui Deddy ha messo il like.



La storia non è mai decollata e i fan lo avevano intuito. Il cantante ha parlato di lei al passato nell'intervista a Verissimo e non ha aggiunto altro. Entrambi sono pronti a lasciarsela alle spalle e a coltivare i loro sogni. «Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!»

