Lotteria Italia 2020: i 5 biglietti di prima categoria estratti non ancora abbinati ai premi

​Lotteria Italia 2020: ecco i 5 biglietti di prima categoria estratti non ancora abbinati ai premi. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato la serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria non ancora abbinati ai premi. L'abbinamento avverrà in diretta durante la trasmissione I Soliti Ignoti.

Campania, Lazio, Veneto , Sicilia e Marche, sono queste le 5 regioni fortunate a cui andranno i premi di prima categoria

Di seguito l'elenco:

D114310 venduto a Altavilla Irpina (AV)

A066635 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

A211417 venduto a Cavarzere (VE)

G162904 venduto a Prizzi (PA)

E409084 venduto a Pesaro (PU)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 22:14

