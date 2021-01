Lotteria Italia 2020, come controllare i biglietti vincenti e occhio alla data di scadenza. Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. L’elenco sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito adm.gov.it.

I vincitori hanno, come ricorda agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

1 PREMIO DA 5 MILIONI: tagliando E 409084 venduto a Pesaro (PU)



2 PREMIO DA 2 MILIONI: tagliando G 162904 venduto a Prizzi (PA)

3 PREMIO DA 1 MILIONE: tagliando A 066635 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

4 PREMIO DA 500.000 EURO: tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina (AV)

5 PREMIO DA 250.000 EURO: tagliando A 211417 venduto a Cavarzere (VE)

