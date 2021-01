Lotteria Italia 2020: i biglietti vincenti di seconda categoria. Cinque premi da 50 mila euro a Roma. Grande assente tra i premi di prima categoria, Roma si è presa il suo riscatto con le vincite da 50mila euro. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria.

Leggi anche > ​Lotteria Italia 2020, estrazione in diretta a I Soliti Ignoti: tutti i biglietti vincenti

Sono 5 i premi di seconda categoria finiti a Roma, si tratta dei biglietti: L 488089, F 031174, F 342799, M 228397, L 421708. Tra le vincite di prima categoria, invece, un biglietto non ancora abbinato è stato venduto in provincia di Roma, a Gallicano nel Lazio.

Nella scorsa edizione la Lotteria Italia ha distribuito 2,5 milioni di euro nella provincia di Roma, grazie anche al terzo premio da 1,5 milioni di euro. Nella Capitale il primo premio si è fermato l’ultima volta nel 2014, mentre nell’edizione 2008 ha fatto scalpore il mancato ritiro del premio da 5 milioni di euro, messo in palio l’anno successivo e vinto di nuovo a Roma.

TUTTI I BIGLIETTI DI SECONDA CATEGORIA DA 50 MILA EURO

Serie Numero Localita' Prov.

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D'ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 00:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA