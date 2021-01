Lotteria Italia 2020, diretta: i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria

Lotteria Italia 2020: i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria. Questa sera in diretta su Rai 1 Amadeus realizzerà il sogno di qualche italiano. Durante la trasmissione I Soliti Ignoti - Il Ritorno, che seguiremo in diretta su Leggo.it, verranno svelati i biglietti e gli abbinamenti di prima categoria della Lotteria Italia, di cui il primo da 5 milioni.

20.47 Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia, con il primo premio da 5 milioni di euro, poi da 2 milioni, un milione, 500mila e 250mila euro, mentre saranno 120 le vincite «fino a 50mila euro».

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni

