Il principe William ora è erede al trono. Lui e Kate diventano Duca e Duchessa di Cornovaglia

Con la morte della Regina Elisabetta sono parecchi i cambiamenti nella Casa Reale: non solo il principe Carlo che diventa Re d'Inghilterra (si chiamerà Carlo III), ma anche William e la moglie Kate hanno assunto i titoli un tempo riservati allo stesso Carlo e Camilla, diventati Re e Regina Consorte. Tra questi, quello di Duca e Duchessa di Cornovaglia.

L'account Twitter ufficiale di William e di Kate Middleton, infatti, si riferisce ora alla coppia come al duca e alla duchessa di Cornovaglia e Cambridge. William, 40 anni, è diventato dunque l'erede al trono britannico, dopo essere stato fin dalla nascita secondo in linea di successione. William non diventa automaticamente principe di Galles, titolo che viene concesso come dono del monarca regnante. Secondo in linea di successione è ora il figlio maggiore George, 9 anni.

