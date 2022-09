Regina Elisabetta morta, il principe Carlo è il nuovo re. Ecco quale sarà il ruolo di Camilla

di Ida Di Grazia

A seguito dell'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, il Principe Carlo è ora ufficialmente il nuovo Re d’Inghilterra. Il "destino" di Camilla era già stato deciso dalla regina lo scorso febbraio che l'aveva indicata come Regina Consorte.

La Regina Elisabetta II è morta, Carlo è il nuovo Re. Il principe Carlo, che compirà 74 anni il 14 novembre, ha dunque rispettato la volontà della madre e non ha abdicato in favore del figlio William. La sovrana aveva indicato Camilla come Regina consorte già nel mese di febbraio. «Un momento di grande dolore» ha commentato il neo re nell'immediato.

L'incoronazione però non avverrà nell'immediato, la stessa Elisabetta aspettò un anno e quattro mesi: il suo regno cominciò il 6 febbraio 1952, ma l’incoronazione avvenne soltanto il 2 giugno 1953. Prima dell'incoronazione per il "delfino" che ha più atteso nella storia dei reali britannici è il momento di fare sul serio a partire dal funerale di stato della regina Elisabetta II che è già organizzato in ogni minimo dettaglio: secondo il piano denominato “London Bridge is falling” (è caduto il ponte di Londra). Il programma per l’incoronazione verrà fatto dopo e il momento giusto per organizzarla dipenderà da molti fattori.

Carlo ha svolto negli ultimi anni una sorta di co - reggenza , chiamato via via a sostituire l'ultranovantenne matriarca di casa Windsor in occasione sempre più importanti, sino a quello fondamentale della lettura del tradizionale Queen's Speech in Parlamento nel 2022. A suo conforto, non manca d'altronde il chiaro precedente storico di almeno un altro re subentrato con ottimi esiti a un'inossidabile madre sovrana dopo una lunghissima attesa. Si tratta di Edoardo VII, figlio e successore della regina Vittoria, come ricorda l'ansa, figura chiave di un'epoca che non a caso è definita dal suo nome e coincide col suo lungo regno dal 1837 al 1901, secondo per durata solo a quello di Elisabetta II. Trisavolo di Carlo, Edoardo - "lo zio d'Europa" - salì sul trono britannico all'inizio del XX secolo e fu capace di guida lungimirante dell'impero nel suo decennio circa di transizione: tanto da essere soprannominato per le capacità diplomatiche 'Peacemaker' (il Pacificatore) in tempi turbolenti di tensioni internazionali che dopo la sua morte contribuirono a scatenare il Primo conflitto mondiale.

L'annuncio ufficiale

L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: «Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral. Il Re e la Regina consorte - qui il riferimento a Carlo e Camilla - rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra». E da ora in poi si dirà: God save the King

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 20:36

