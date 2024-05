Incidente stradale all'alba, auto contro un camion: morta una donna, due i feriti

di Nazareno DINOI

Incidente stradale con un morto e due feriti di cui uno grave questa mattina sulla Grottaglie Francavilla Fontana. A perdere la vita è stata una donna di 56 anni, Giuseppina Lerna, di Grottaglie, che era diretta nella città degli Imperiali a bordo di una utilitaria.

Cosa è successo

Intorno alle 7, all’altezza del distributore “Menga Petroli”, il terribile impatto della macchina - una Fiat stilo - con un camion - un Daily furgonato - guidato da un giovane di nazionalità albanese trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Con lui un’altra persona ferita lievemente. Inutili invece per la donna i soccorsi del personale del 118 della postazione di Grottaglie che ha cercato di rianimarla per più di mezz’ora.

Sul posto oltre a tre ambulanze, anche i carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente. I militari, su indicazione del magistrato di turno della Procura ionica hanno già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 16:41

